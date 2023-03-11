Экс-спартаковец Моцарт стал тренером «Атлетико» Гояниенсе

Бывший футболист Сантос Моцарт стал главным тренером бразильского «Атлетико» Гояниенсе. Об этом сообщает Globo.

«Тренировать «Атлетико» – большое удовольствие и честь. Это огромная ответственность, клуб обладает богатой историей. Я понимаю ответственность и действительно верю, что цель удастся выполнить. Бог широко раскрыл эту дверь, и я уверен, что это будет благодатный 2023 год, в котором предстоит много работы. Мы будем упорно бороться, чтобы вернуть «Атлетико» в Серию А», — сказал Моцарт.

В предыдущем сезоне «Атлетико» вылетел из высшего дивизиона чемпионата Бразилии. Дебют Моцарта на новом посту состоится 16 марта в кубковом матче с клубом «Волта-Редонда». В 2005-2009 годах Моцарт играл за московский «Спартак».