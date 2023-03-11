Гуренко объяснил, почему не имеет значения итоговое место «Локомотива» в таблице РПЛ

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, какая цель стоит перед железнодорожниками на оставшуюся часть сезона, а также объяснил, почему не имеет значения, какое место клуб займёт в таблице Российской Премьер-Лиги.
«Думаю, сейчас основная задача – выйти из зоны переигровок. Считаю, что команда с этой задачей справится, а другая основная задача – стабилизировать состав и игру. Какое место займёт команда? Какая разница — шестое или восьмое место она займёт? Всё равно еврокубков нет, поэтому какой смысл», — приводит слова Гуренко «Евро-Футбол.Ру».
В данный момент «Локомотив» занимает 13-е место в зоне стыковых матчей, набрав по итогам 19 туров 19 очков. В следующем туре команда Михаила Галактионова встретится с «Краснодаром», матч состоится 18 марта.
- 11 марта 2023
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