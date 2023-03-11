Винисиус: когда фолят на мне, судьи не дают карточки. Стоит сфолить мне — сразу карточка

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор раскритиковал судейство в чемпионате Испании.
«Когда фолят на мне, судьи не достают карточки. Стоит мне впервые нарушить правила — сразу получаю карточку. Не может быть, чтобы у игрока, на котором чаще всех фолят, было больше всех предупреждений. С „Мадридом“ это происходит постоянно. Судья достаёт карточку к 89-й минуте, когда на мне уже 15 раз нарушили правила. Лучше вообще не доставать её — будет больше времени на игру.
Я не хочу, чтобы они защищали меня. Я хочу, чтобы они свистели после тех фолов, когда нужно свистеть и давали карточки в тех ситуациях, когда их нужно давать", — приводит слова Винисиуса 20minutos.
В матче 25-го тура Ла Лиги с «Эспаньолом» (3:1) Винисиус получил жёлтую карточку на 32-й минуте.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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