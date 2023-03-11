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«Реал» одержал волевую победу над «Эспаньолом» в матче чемпионата Испании

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании. Играли местный «Реал» и «Эспаньол». Финальный свисток Хорхе Фигероа Васкеса зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:1.

Счёт в матче открыли гости: точным ударом с передачи Рубена Санчеса отметился Хоселу.

Гол Хоселу. Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал» отыгрался на 22-й минуте, когда с паса Тони Крооса отличился Винисиус Жуниор.

Гол Винисиуса Жуниора. Видеоролик:

Второй мяч «Реала» забил защитник Эдер Милитао, откликнувшийся на передачу Орельена Тчуамени.

Гол Милитао. Видеоролик:

Третий мяч «Реала» на 90+3-й минуте забил Марко Асенсио (пас Даниель Себальос).

«Реал» набрал 56 очков и занимает в турнирной таблице второе место. «Эспаньол» (27) — 13-й.