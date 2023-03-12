Кривцов — о матче с «Динамо»: когда мы отыгрались, я уже понял, что выиграем

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов, забивший третий гол команды в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (3:1), подвёл итоги матча.

«До забитого гола «Динамо» казалось, что игра полностью под нашим контролем и мы должны были выигрывать. Потом мы пропустили, быстро отыгрались, и в тот момент я уже понял, что мы выиграем. Забитый гол? Решился на удар, потому что находился перед воротами; принимать не хотел, потому что знал, что соперники сразу побегут на меня, и ударил в касание.

Я всегда получаю хорошие эмоции от наших болельщиков — неважно, сколько приходит. Даже если приходит пять-шесть тысяч, их всё равно слышно, мы чувствуем их поддержку и благодарим их за то, что они приходят на наши игры и поддерживают нас», — сказал Кривцов в интервью YouTube-каналу «Краснодара».