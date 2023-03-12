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Лионель Месси отдал 300-ю результативную передачу на клубном уровне

Лионель Месси отдал 300-ю результативную передачу на клубном уровне
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Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси сделал 300-ю результативную передачу на клубном уровне, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Аргентинский форвард отметился результативной передачей в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Брестом». Месси ассистировал форварду Килиану Мбаппе, который забил победный гол в матче на 91-й минуте.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Месси принял участие в 22 матчах, в которых записал в свой актив 13 голов и 13 результативных передач. Также на его счету четыре гола в семи матчах в Лиге чемпионов.

По итогам встречи «ПСЖ» набрал 66 очков и увеличил отрыв от идущего на втором месте «Марселя» до 11 очков. В следующем туре парижский клуб сыграет с «Ренном».

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