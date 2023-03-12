Соболев: хочется полных трибун. Когда на «Спартаке» 3–4 тысячи человек — это печально

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев прокомментировал падение посещаемости на домашних матчах команды после введения Fan ID.
«Всегда хочется полных трибун. Когда на «Спартаке» три-четыре тысячи человек — это печально», — сказал Соболев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Согласно официальным данным Российской Премьер-Лиги, матч 19-го тура «Спартак» — «Факел» (3:2) вчера, 11 марта, посетили 5002 зрителя. Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена».
«Спартак» занимает второе место в таблице РПЛ после 19 туров, набрав 40 очков.
Следующим домашним матчем «Спартака» станет встреча с «Уралом» (14 марта) в Фонбет Кубке России, а затем команда отправится в Оренбург, где проведёт матч 20-го тура РПЛ с одноимённой командой.
- 12 марта 2023
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