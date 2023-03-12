Миранчук отдал голевую передачу в матче с «Лечче»

Продолжается матч 26-го тура чемпионата Италии, в котором встречаются «Лечче» и «Торино». Игра проходит на стадионе «Виа Дель Маре». На момент написания новости гости ведут с минимальным счётом. Российский полузащитник Алексей Миранчук отдал голевую передачу на Стефане Синго.

«Торино» вышел вперёд на 20-й минуте матча.

В матче первого круга чемпионата «Торино» одержал в матче с «Лечче» победу с минимальным счётом. В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Лечче» располагается на 15-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала 27 очков в 25 матчах. «Торино» находится на 10-м месте, набрав 34 очка. В предыдущем матче чемпионата Италии «Торино» обыграл «Болонью» (1:0), а «Лечче» уступил «Интеру» (0:2).