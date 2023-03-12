Бушманов: «Спартак» сейчас самая яркая команда чемпионата

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов прокомментировал победу московского клуба над «Факелом» (3:2) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Очередной яркий матч. «Спартак» сейчас самая яркая команда чемпионата. Два тура сыграли, забили девять мячей. Болельщикам наверняка очень нравятся матчи «Спартака».

Почему пропускает? «Спартак» достаточно молодая команда. Временами она показывает классный, яркий футбол, но в команде достаточно много молодых игроков. Я связываю такие ситуации с этим. В начале игры с «Факелом» было большое преимущество, повели 2:0 и создавали регулярно моменты у ворот соперника. Видимо, в тот момент, когда сначала не засчитали второй гол, причём абсолютно по делу, а затем Промес всё же забил его позже, игроки чуть расслабились внутри и позволили сопернику забить первый гол. Пропустили его по собственной вине. Что касается второго гола «Факела», то он достаточно случайный. Нельзя сказать, что он вытекал из какой-то логики игры.

«Спартак» не так много пропускал в первой части сезона. Вот сейчас в двух играх весенних – четыре мяча. Если в атаке «Спартак» играет достаточно стабильно, то в обороне, как мне кажется, такой баланс не найден, не найдены оптимальные сочетания. Здесь дело точно не во вратарях. Что касается отменённого гола «Спартака», я так понимаю, что у Литвинова было «вне игры». Поскольку он принимал активное участие в фазе атаки, я думаю, что было зафиксировано нарушение», – приводит слова Бушманова Metaratings.