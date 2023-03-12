Кокорин вернулся в состав «Ариса» к первому матчу плей-офф с «Пафосом»

Сегодня, 12 марта, состоится первый матч плей-офф чемпионата Кипра, в котором «Арис» встретится с «Пафосом».

В первенстве завершился регулярный сезон. Команды сыграли друг с другом по два раза. По итогам 26 туров «Арис» занял третье место. В матчах второй части сезона сыграют АПОЭЛ, АЕК (Ларнака), «Арис», «Пафос», «Аполлон» и «Омония». Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин пропустил матч с «Анортосисом» из-за перебора жёлтых карточек. В сегодняшней игре он сможет принять участие.

Матч «Арис» — «Пафос» начнётся в 18:00 мск. Прямая трансляция встречи на русском языке с комментариями Филиппа Кудрявцева будет доступна в группе «Ариса» во «ВКонтакте», а также на Rutube, в «Одноклассниках» и VK Play.