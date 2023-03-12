Защитник «Зенита» Чистяков: хотелось бы, чтобы на стадионе было побольше болельщиков

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал результат матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (3:2).
«Не знаю, что случилось. Может, «Химки» добавили где-то чуть-чуть. Им нужно было отыгрываться, включились в игру. Мы где-то расслабились. 2:0 — тяжёлый счёт.
Говорил что-то Семак после 2:2? А что тут говорить? Нужно выигрывать дома. Всё сами понимали. Как всегда, атмосфера на стадионе хорошая. Хотелось бы, чтобы было побольше болельщиков и не было проблем», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Сергея Семака набрала 48 очков в 19 турах. «Химки» находятся на 15-й строчке с 13 очками.
- 12 марта 2023
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