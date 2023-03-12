Валидольный матч «Зенита»! Чемпион еле выкрутился против аутсайдера

«Химки» наказали команду Семака за самоуверенность, но не выстояли в самой концовке.

Матч «Зенита» и «Химок» в 19-м туре РПЛ, казалось, должен был стать максимально проходным. Чемпион против аутсайдера, страдающего от внутренних конфликтов. Так и было вплоть до концовки матча. А потом началось самое интересное.

Начался матч по сценарию, который можно было предсказать ещё за неделю до игры. «Зенит» принялся давить на ворота аутсайдера, а соперник отбивался. Бросалось в глаза, что хозяева много играли на Малкома. Бразилец с российским паспортом опустился на второе место в гонке бомбардиров после дубля Квинси Промеса в ворота «Факела». Так что нужно было догонять.

«Химкам» могло повезти на 15-й минуте, когда у них возник момент из ничего. Михаил Кержаков начудил на выходе и подарил мяч сопернику. Можно было забивать в пустые метров с 30, но попадания в створ не случилось.

На 19-й минуте произошло то, к чему всё и шло — Малком забил. «Зенит» убежал в быструю атаку от собственных ворот, и оборона «Химок» развалилась. Мостовой получил мяч между линий и покатил на набегавшего в одиночестве Малкома, который в одно касание положил мяч в угол с линии штрафной. 1:0.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После гола игра приобрела странный характер: «Зенит» отдал мяч «Химкам» и даже сел к своим воротам. Этим был очень недоволен Сергей Семак. Тренер с бровки требовал от своих футболистов подняться выше и включить прессинг. Правда, позиционное преимущество «Химкам» так и не помогло.

В концовке тайма у «Зенита» случилась вынужденная замена. Вильмар Барриос сначала держался за ключицу, а потом жаловался на удар в рёбра. Вместо него вышел Клаудиньо. На поле также мог появиться Данил Круговой, но эту замену тренерский штаб отложил.

В начале второго тайма «Зенит» забил ещё один гол. Малком улетел один на один под углом и с правой уложил мяч под дальнюю штангу. Дубль и первое место в гонке бомбардиров — игрок «Зенита» сравнялся с Промесом по голам, но, в отличие от конкурента, не бил пенальти.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

К середине тайма не очень динамичная игра стала ещё и чересчур жёсткой. Футболисты «Химок» несколько раз в течение минут грубо нарушили правила. Тревожно было за Клаудиньо, которому Брайн Идову заехал по голеностопу шипами. Но боль довольно быстро прошла, а травмы удалось избежать.

На 75-й минуте «Химки» неожиданно отыграли один мяч. И это классическое наказание за расслабленность. Бутта Магомедов остался совершенно один на дальней штанге, принял идеальный пас Давида Кобесова и пробил мимо Кержакова. 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

На этом приключения «Зенита» не закончились. Александр Руденко убежал на ворота, перебросил мяч через Кержакова, и вратарь задел его ноги. VAR долго разбирался в эпизоде, но в итоге всё же пригласил Артура Фёдорова к монитору. Главный арбитр посмотрел повтор и указал на «точку». А бить пошёл капитан Магомедов — и вонзил мяч в сетку! 2:2!

Самое поразительное, что «Химки», которые, очевидно, поймали кураж, не просто не сели в оборону, а помчались забивать победный гол. Но вместо этого «Зенит» реализовал первый же момент. Причём сработали замены: Арсен Адамов подал, а Мантуан пробил головой под штангу. 3:2!

На финальный штурм у «Химок» практически не осталось времени и сил. Поразительная победа «Зенита», которая в лишний раз подтвердила старое футбольное правило: излишняя самоуверенность приводит к наказанию. Правда, чемпион в такой ситуации быстро исправился и теперь вновь опережает «Спартак» на восемь очков.