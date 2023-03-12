Экс-защитник «Челси» Джонсон: если Лукаку вернётся и будет играть как раньше, его продадут

Бывший защитник «Челси» Глен Джонсон рассказал, в каком случае английский клуб предоставит ещё один шанс форварду Ромелу Лукаку, выступающему на правах аренды за «Интер».
«Сыграет ли ещё Лукаку важную роль в «Челси»? Всё будет зависеть от того, что Грэм Поттер увидит на предсезонной подготовке, и того, что видит сейчас, когда Ромелу играет за «Интер». Если он вернётся и будет показывать тот же футбол, что и раньше, его сразу же продадут. Однако если он будет усердно работать, сжав кулаки, то, возможно, у него ещё будет будущее в «Челси». Он обошёлся клубу в целое состояние, поэтому в интересах всех, чтобы Лукаку тренировался в «Челси». Если он будет усердно работать, уверен, что в «Челси» дадут ему шанс», — приводит слова Джонсона Betfred.
29-летний Лукаку играл за «Челси» с 2011 по 2014 год. В 2021-м лондонцы выкупили его у «Интера» за € 113 млн, однако бельгиец плохо провёл сезон за синих и вновь вернулся в Милан.
Игроки «Челси» выходят на разминку в подавленном состоянии. Видеоролик:
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