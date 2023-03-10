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Колыванов: Соболев похож на Лукаку. Александр мог бы усилить «Интер»

Колыванов: Соболев похож на Лукаку. Александр мог бы усилить «Интер»
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Главный тренер ивановского «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался о перспективе нападающего «Спартака» Александра Соболева заиграть в чемпионате Италии. По мнению специалиста, Соболев похож по стилю игры на Ромелу Лукаку и Александр мог бы усилить «Интер». Напомним, сам Колыванов во время игровой карьеры выступал за итальянские «Фоджу» и «Болонью».

«Уверен, что если бы Соболев перешёл в чемпионат Италии, то даже выделялся бы там. Это габаритный и мощный футболист, который здорово сбрасывает мячи, неплохо играет ногами. Потенциал у него достаточно хороший. Он бы мог себя проявить с самой лучшей стороны в любом европейском чемпионате.

Миранчук был звездой чемпионата России, но сейчас играет лишь в «Торино»? Миранчук никогда у нас не был звездой, был хорошим футболистом. По статусу Соболев примерно на одном уровне с тем Миранчуком.

Какой команде Серии А подошёл бы Соболев? Да любой! Возьмите, например, «Интер», там играет Ромелу Лукаку, а они с Соболевым похожи друг на друга. Александр мог бы усилить «Интер». Когда приезжаешь в другой чемпионат, то потом привыкаешь к скоростям. Если человек умеет играть, то он проявит себя в любом чемпионате», — приводит слова Колыванова Legalbet.

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