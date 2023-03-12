«Арис» сыграл вничью с «Пафосом». Кокорин забил с пенальти
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Завершился матч 27-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Пафос» и «Арис» Лимасол. Команды сыграли вничью — 2:2.
На 15-й минуте встречи с пенальти отличился российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. Этот мяч стал для него десятым за команду. На 25-й минуте ответный гол «Пафоса» с пенальти забил Онни Валакари. В концовке тайма гости вновь вышли вперёд: забитым мячом отметился Лео Бенгтссон. С 62-й минуты «Пафос» играл в меньшинстве, но команда смогла сравнять счёт: на 81-й минуте Онни Валакари оформил дубль.
«Арис» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра, набрав 54 очка после 27 матчей. «Пафос» располагается на четвёртой строчке. Турнирную таблицу возглавляет АПОЭЛ — 60 очков.
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