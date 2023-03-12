Капитан «Крыльев Советов» Роман Евгеньев извинился за разгром от ЦСКА в матче РПЛ

Капитан и защитник «Крыльев Советов» Роман Евгеньев принёс извинения болельщикам самарской команды за разгром от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Приносим извинения болельщикам за такую игру. Сегодня мы допустили много ошибок, не смогли изменить ход матча и в итоге крупно уступили. Понимаем эмоции болельщиков — после таких игр вряд ли можно подобрать нормальные слова. Мы хотим поблагодарить всех, кто поддерживал нас сегодня — и на стадионе, и у экранов. Мы всегда чувствуем вашу поддержку, она максимально важна для нас. Уже в среду мы снова сыграем с ЦСКА, уже в Кубке. Разберём наши ошибки и постараемся добиться результата. Ждём вас на стадионе 15 марта!» — приводит слова Евгеньева пресс-служба «Крыльев Советов» в телеграм-канале.

15 марта команды сыграют в Самаре в рамках Фонбет Кубка России.