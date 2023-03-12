Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» на костылях покинул стадион после матча с «Саутгемптоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вышел на поле в матче с «Саутгемптоном» (0:0) на 73-й минуте. Однако уже через 18 минут молодой полузащитник потребовал обратную замену, уступив место в составе Фреду. После матча 18-летний Гарначо покидал пределы стадиона «Олд Траффорд» на костылях.
Фото: Аккаунт в «твиттере» «ManUtd92»
Алехандро Гарначо — уроженец испанского Мадрида, но принял решение выступать за Аргентину. В «Манчестер Юнайтед» Гарначо перешёл в октябре 2020 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник в 32 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит футболисту долгосрочный контракт.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
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