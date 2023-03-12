Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» на костылях покинул стадион после матча с «Саутгемптоном»

Вундеркинд «Манчестер Юнайтед» на костылях покинул стадион после матча с «Саутгемптоном»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо вышел на поле в матче с «Саутгемптоном» (0:0) на 73-й минуте. Однако уже через 18 минут молодой полузащитник потребовал обратную замену, уступив место в составе Фреду. После матча 18-летний Гарначо покидал пределы стадиона «Олд Траффорд» на костылях.

Фото: Аккаунт в «твиттере» «ManUtd92»

Алехандро Гарначо — уроженец испанского Мадрида, но принял решение выступать за Аргентину. В «Манчестер Юнайтед» Гарначо перешёл в октябре 2020 года из «Атлетико». В нынешнем сезоне полузащитник в 32 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готовит футболисту долгосрочный контракт.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:

Новость по теме
Детский тренер Гарначо: он был самым талантливым, но у него были проблемы с поведением
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023