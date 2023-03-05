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Детский тренер Гарначо: он был самым талантливым, но имел проблемы с поведением

Детский тренер Гарначо: он был самым талантливым, но имел проблемы с поведением
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Тренер молодёжной команды мадридского «Атлетико» Хесус Адольфо Маркос поделился воспоминаниями о работе с нападающим «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо. Гарначо находился в системе «Атлетико» с 2015 по 2020 годы.

«Алехандро был уличным парнем из пригорода Хетафе, и мы сразу же решили переселить его в гостиницу академии, потому что он плохо учился.

Он был умнее и талантливее остальных мальчиков, но был проблематичным, он был негодяем и постоянно нарушал правила в отеле. Он тайком проносил в комнату еду, сладости и прочее, а телефон прятал и разговаривал по нему до поздней ночи. Он выделялся в своей группе по нарушению правил!

В первом матче под моим руководством он был безнадёжен и не проявлял стараний. Я заменил его через десять минут, и в первой атаке без него мы забили, в итоге выиграли — 6:0, и весь тренерский штаб ожидал негативной реакции, жалоб или недисциплинированности.

Но всё было наоборот. Алехандро отреагировал с невероятной зрелостью, не жаловался и всю неделю очень усердно работал. Он умный мальчик, который знал, что был не прав, и не имел никаких оснований поднимать шум. У него есть то, что есть у особых игроков — они могут быть немного бунтарями», — приводит слова Маркоса The Sun.

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