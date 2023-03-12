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«Байер» одержал волевую победу в матче с «Вердером»

«Байер» одержал волевую победу в матче с «Вердером»
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались бременский «Вердер» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «Везерштадион» в Бремене (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Денизом Айтекиным. «Байер» одержал победу со счётом 3:2.

На 30-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Вердера» Марвин Дукш. Через четыре минуты «Байер» отыгрался усилиями защитника Митчела Баккера. На 56-й минуте защитник Жереми Фримпонг вывел гостей вперёд. Форвард «Байера» Адам Гложек на 83-й минуте увеличил преимущество своей команды. Через две минуты нападающий хозяев Никлас Фюллькруг реализовал пенальти.

«Байер» занимает девятое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2022/2023, набрав 34 очка после 24 матчей. «Вердер» находится на 11-й строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Бавария» (52).

Германия - Бундеслига. 24-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 19:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Дукш – 30'   1:1 Баккер – 34'   1:2 Фримпонг – 56'   1:3 Гложек – 83'   2:3 Фюллькруг – 86'
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