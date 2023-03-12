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«Может, пора дать шанс другому вратарю?» Терёхин об ошибке Шунина в матче с «Краснодаром»

«Может, пора дать шанс другому вратарю?» Терёхин об ошибке Шунина в матче с «Краснодаром»
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Бывший футболист московского «Динамо» Сергей Терёхин прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (1:3) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги, назвав ключевой эпизод в этой встрече.

«Я не считаю, что поражение москвичей можно назвать неожиданностью. Даже если «Динамо» считалось фаворитом, то всё решается только на поле. Начали неплохо, забили и ещё могли. Но ошибка Шунина… Это был ключевой момент матча. Не пропусти мяч в том эпизоде, игра сложилась бы по-другому. Вратарь такого уровня допустил нелепую ошибку. Просто смех. Мяч летит ему в руки, и он отправил его в ворота. Ну как так? Антон вообще такие ошибки совершает в последнее время, просто удивительно.

Может быть, после этого матча надо дать шанс другому вратарю. Это ведь не первая ошибка Шунина. Почему он их допускает, мне непонятно. Мячи-то простые, летят в руки. А он закидывает их в ворота. Голкиперу такого уровня нельзя так ошибаться», — приводит слова Терёхина «Евро-Футбол.Ру».

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