Кади: счастлив первому голу за «Краснодар», но победа команды — важнее

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес, оформивший дубль в матче 19-го тура чемпионата России с «Динамо» (3:1), поделился впечатлениями от игры.
«Конечно, я ожидал, что, когда забью первый гол за «Краснодар», это будет что-то особенное. Но, в принципе, он мало чем отличается от других голов. Могу сказать, что я, конечно, счастлив. Но превыше моего счастья — победа клуба.
В раздевалке команда поздравила меня с первыми голами. Но, конечно, поздравления были адресованы не только мне, но и всему клубу. Сегодня была очень хорошая атмосфера на стадионе, и это сильно заряжает эмоциями. Когда наш игрок ошибается, болельщики всё равно поддерживают. Игрок делает правильное движение — они снова тебя поддерживают. Это заряжает эмоциями, придаёт уверенности и даёт ещё больше желания идти вперёд», — сказал Кади в интервью официальному YouTube-каналу «Краснодара».
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