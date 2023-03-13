«Ювентус» одержал победу в матче с «Сампдорией». Команды забили шесть мячей

Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Сампдория». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. «Ювентус» одержал победу со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте: отличился бразильский защитник Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо увеличил преимущество «Ювентуса». На 31-й минуте защитник гостей Томмазо Ауджелло отыграл один мяч. А уже через минуту «Сампдория» сравняла счёт: голом отметился полузащитник Филип Джуричич — 2:2. На 64-й минуте Рабьо оформил дубль, а на 90+4-й минуте полузащитник Матиас Соуле установил окончательный счёт — 4:2.

«Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023, набрав 38 очков после 26 матчей. «Сампдория» находится на 20-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Наполи» (68).