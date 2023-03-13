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«Ювентус» — «Сампдория» 4:2, результат матча 24-го тура Серии А 12 марта 2023 года

«Ювентус» одержал победу в матче с «Сампдорией». Команды забили шесть мячей
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Завершился матч 24-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Сампдория». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алессандро Пронтерой. «Ювентус» одержал победу со счётом 4:2.

Хозяева открыли счёт на 11-й минуте: отличился бразильский защитник Бремер. На 26-й минуте полузащитник Адриен Рабьо увеличил преимущество «Ювентуса». На 31-й минуте защитник гостей Томмазо Ауджелло отыграл один мяч. А уже через минуту «Сампдория» сравняла счёт: голом отметился полузащитник Филип Джуричич — 2:2. На 64-й минуте Рабьо оформил дубль, а на 90+4-й минуте полузащитник Матиас Соуле установил окончательный счёт — 4:2.

«Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2022/2023, набрав 38 очков после 26 матчей. «Сампдория» находится на 20-й строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Наполи» (68).

Италия - Серия А. 26-й тур
12 марта 2023, воскресенье. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
4 : 2
Сампдория
Генуя
1:0 Бремер – 11'   2:0 Рабьо – 26'   2:1 Ауджелло – 31'   2:2 Джуричич – 32'   3:2 Рабьо – 64'   4:2 Соуле – 90+4'
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