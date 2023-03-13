Мать Дани Алвеса: предатели-иуды забрали моего сына, но мою веру в бога не отнять

Люсия Алвес, мать бывшего защитника «Барселоны» и «Ювентуса» Дани Алвеса, обвиняемого в сексуальном насилии, поддержала сына.

«Моя семья – это моя жизнь, я люблю её до бесконечности. Я знаю, что мой сын в тюрьме, но я люблю его. Бог соединил нас. Никто нас не разлучит. Я знаю, что мой сын надоел людям, что предатели-иуды забрали его у меня, но мою веру в Бога не отнять, я остаюсь сильной», — написала мать футболиста в своих соцсетях.

Напомним, бразильский защитник находится под стражей по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы. Дата проведения заседания по этому делу неизвестна.

Последний клуб Дани Алвеса, мексиканский «Пумас», расторг контракт с защитником.

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