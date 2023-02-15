Дани Алвес попался с поличным. Но его жизнь рушится не только из-за уголовного дела

Защитник Дани Алвес сейчас находится в испанской тюрьме по подозрению в изнасиловании девушки в одном из ночных клубов Барселоны. Ему грозит от четырёх до 12 лет тюрьмы. С течением времени всё больше кажется, что вердикт по делу Алвеса будет самым суровым.

В ходе расследования появляются подробности, которые играют против бразильского футболиста. Сам Дани уже трижды менял показания, что лишь усугубляет ситуацию для него. Параллельно с этим его личная и деловая жизнь полностью рушатся.

Судмедэкспертиза подтвердила вину Алвеса

Судмедэксперты провели анализ нескольких образцов ДНК, которые были получены в ночь сразу после предполагаемого изнасилования. Полиция исследовала туалет ночного клуба и нашла остатки биологического материала, который был сравнён с тем, который Дани Алвес добровольно сдал 20 января, а также с тем, что был обнаружен на платье пострадавшей 23-летней девушки и в её теле. Крупное каталонское новостное издание El Periódico сообщает, что анализ этих улик показал, что во всех случаях биоматериал принадлежал одному человеку – Алвесу.

Данные полностью подтверждают версию девушки о половом контакте с Алвесом, который ранее пытался отрицать это. Поначалу Дани Алвес говорил, что вообще не знает эту девушку. Позже заявил, что видел её в клубе, но между ними ничего не было. Потом сказал, что она сама накинулась на него, но полового контакта не было. В конечном счёте бразильцу всё же пришлось признать, что контакт был, и теперь его адвокаты отчаянно пытаются доказать, что он не являлся таким уж принуждённым.

Дани Алвес Фото: Из личного архива Дани Алвеса

Алвес заключён под стражу без права внесения залога. В качестве альтернативы адвокаты Дани предложили поместить футболиста под домашний арест, но и это ходатайство не было удовлетворено. Прокуратура представила суду заявление с доводами против любых поблажек бразильцу. Следователи акцентировали внимание на вероятности побега Алвеса из Испании, а также на данных, свидетельствующих в пользу версии об изнасиловании.

Новые подробности по делу не сулят Алвесу ничего хорошего. Вердикт ещё не вынесен, но футболиста почти наверняка ждёт очень жёсткий приговор. Вполне возможно, максимальные 12 лет. Если нет, то явно побольше, чем минимальный срок в четыре года.

Жизнь Алвеса полностью рушится

Алвес содержится в достаточно комфортных и привилегированных условиях в тюрьме, но это вряд ли сильно его радует. Жизнь экс-футболиста «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» рушится.

El Confidencial опубликовал официальные документы, согласно которым Алвес задолжал € 2,25 млн налогов в Испании. Муниципальные власти наложили арест на его долю в особняке в Барселоне, 50% прав на который принадлежат бывшей жене Алвеса. Также бразилец владеет квартирой площадью 60,5 квадратных метра, арест на которую наложен ещё в марте прошлого года.

Главным аргументом адвоката Алвеса в пользу освобождения были «семейные, экономические и деловые» корни футболиста в Испании, но три из пяти его компаний были ликвидированы в период с 2019 по 2021 год. На финансовом состоянии Алвеса сильно сказалось прекращение сотрудничества с рядом спонсоров после ареста.

Дани Алвес в «Пумас» Фото: Hector Vivas/Getty Images

Последний клуб Дани мексиканский «Пумас» не просто расторг с ним контракт, но ещё и требует компенсацию в размере $ 5 млн за нарушение условий соглашения. Мексиканцы ссылаются на пункт договора, предусматривающий наказание за проблемы с допингом, за участие в любом скандале, который станет достоянием общественности, или в любом деянии, которое считается преступлением по законодательству страны, в которой оно имело место. Клуб считает, что дело Алвеса относится к третьей категории.

Адвокаты Дани Алвеса стараются любой ценой убедить суд, что футболисту не место в тюрьме. Испанское издание La Razon сообщает, что одним из самых важных моментов для его защиты является тот факт, что Дани не разводится со своей женой испанской моделью Джоаной Санс до завершения судебного процесса и вынесения приговора.

По данным газеты, у Санс есть договорённость с защитниками Алвеса, что она будет оказывать ему свою поддержку, по крайней мере, в глазах общества. Адвокаты считают жизненно важным продемонстрировать, что Джоана доверяет ему.

Дани Алвес и Джоана Санс Фото: Из личного архива Дани Алвеса

«Я не брошу его в худший момент его жизни», — сказала Санс журналистам.

Санс согласилась помочь своему мужу и даже навестила его в тюрьме, но отношения между супругами всё равно разрушены. Во время своего визита в тюрьму Джоана поговорила с Алвесом о том, что на самом деле произошло в ночном клубе Sutton 30 декабря. На этой встрече также обсуждались условия развода после вынесения приговора, сообщают источники La Razon, близкие к паре.

Санс удалила все фотографии с Алвесом из социальных сетей. Джоана помогает Дани во многом вынужденно, поскольку итог разбирательства отразится и на её жизни тоже. Кажется, что для имиджа Санс лучше, чтобы Алвеса оправдали, а не приговорили к длительному заключению за изнасилование.

Дани Алвес с детьми Фото: Из личного архива Дани Алвеса

Бывшая жена Алвеса Динора Сантана также поддержала его. У Дани нет детей от отношений с Санс, но во время брака с Сантаной у него родились дочь Виктория и сын Даниэль. Незнакомцы начали писать им в соцсетях оскорбительные сообщения, что очень не понравилось Сантане.

«Незнакомые люди начали писать сообщения в личные аккаунты наших детей. Когда они прочитали всё это, то были очень расстроены. Наши дети знают, что Дани не делал этого с той женщиной. Он неспособен на что-то подобное. Он никогда не обесчестил бы женщину. Я знаю его 22 года и 10 лет была за ним замужем. Всё окружение Дани знает, кто он такой и что он не способен на подобные вещи. Эта ситуация больно ранит», — сказала Сантана.

Поддержка близких важна, но она вряд ли кардинально повлияет на исход дела. Его семейная жизнь разрушена. В придачу к этому Дани, скорее всего, придётся выплачивать долги по налогам и компенсацию «Пумас». Проступок в ночном клубе Барселоны очень дорого обошёлся бразильскому футболисту.