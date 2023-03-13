«Арсенал» — первый клуб в истории, выигравший всухую 5 лондонских дерби на выезде подряд

Лондонский «Арсенал» обыграл на выезде «Фулхэм» из того же города в матче 27-го тура английской Премьер-лиги — 3:0. Эта победа позволила «пушкарям» установить уникальное историческое достижение. Подопечные испанского тренера Микеля Артеты первыми в истории выиграли пять лондонских дерби на выезде подряд, не пропустив ни одного мяча. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в своём «твиттере».

В текущем сезоне коллектив Артеты лидирует в турнирной таблице АПЛ после 27 сыгранных матчей, набрав 66 очков. Лондонцы опережают своего ближайшего преследователя, «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы, на пять очков. 19 марта «Арсенал» на своём поле примет «Кристал Пэлас».

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