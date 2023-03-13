«ПСЖ» и «Арсенал» — единственные команды в топ-10 лиг Европы с тремя игроками с 10+ голами

Французский «ПСЖ» и лондонский «Арсенал» — единственный команды среди топ-10 лиг Европы, у которых в составе есть по три футболиста, забивших 10 и более голов в национальном чемпионате в текущем сезоне. Об этом сообщает статистический портал Opta Sport в своём «твиттере».

У «Арсенала» по 10 голов на свой счёт записали капитана команды Мартин Эдегор и английский нападающий Букайо Сака. У Габриэла Мартинелли 12 забитых мячей.

У «ПСЖ» тройку лучших бомбардиров составляют звёздные нападающие Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси. На счету француза уже 19 забитых мячей. Бразилец и аргентинец отметился 13 голами.

Отметим, что и «Арсенал», и «ПСЖ» лидируют в турнирных таблицах своих национальных чемпионатов.

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