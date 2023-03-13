Байрамян — о Тикнизяне: пусть все армяне идут в сборную Армении! Будем только рады!

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о вызове в сборную Армении защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, отметив, что он рад переходу каждого армянского футболиста в национальную команду.
«Доволен ли натурализацией Тикнизяна? Разве это натурализация? Он же не бразилец, не уругваец! У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!
Эдгар Севикян? Пусть все армяне идут в сборную Армении. Я пожелал ему удачи и сказал, что, если он выберет Армению и его будут вызывать, мы будем только рады», — приводит слова Байрамяна Sport24.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Наир Тикнизян впервые в своей карьере получил вызов в сборную Армении.
- 13 марта 2023
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