Байрамян — о Тикнизяне: пусть все армяне идут в сборную Армении! Будем только рады!

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о вызове в сборную Армении защитника московского «Локомотива» Наира Тикнизяна, отметив, что он рад переходу каждого армянского футболиста в национальную команду.

«Доволен ли натурализацией Тикнизяна? Разве это натурализация? Он же не бразилец, не уругваец! У него фамилия армянская, корни армянские. Считаю, он имел такое право выбора. И рад, что такой качественный игрок выбрал сборную Армении!

Эдгар Севикян? Пусть все армяне идут в сборную Армении. Я пожелал ему удачи и сказал, что, если он выберет Армению и его будут вызывать, мы будем только рады», — приводит слова Байрамяна Sport24.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Наир Тикнизян впервые в своей карьере получил вызов в сборную Армении.