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Тикнизян — о выборе в пользу сборной Армении: это решение было полностью моей инициативой

Тикнизян — о выборе в пользу сборной Армении: это решение было полностью моей инициативой
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Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который принял решение выступать за национальную команду Армении, прокомментировал свой выбор.

«Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной команды. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — приводит слова Тикнизяна сайт Федерации футбола Армении.

Футболист вызван на матч национальной команды с Турцией, который состоится в рамках квалификации на Евро-2024. Отметим, что ранее игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России. На молодёжном чемпионате Европы в 2021 году он провёл три матча на групповом этапе, в которых забил один гол.

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