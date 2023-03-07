Тикнизян — о выборе в пользу сборной Армении: это решение было полностью моей инициативой

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, который принял решение выступать за национальную команду Армении, прокомментировал свой выбор.

«Благодарен Федерации футбола Армении за предоставленный шанс. Постараюсь доказать свою состоятельность на поле в футболке национальной команды. Отдельно отмечу, что данное решение было полностью моей инициативой и личным выбором», — приводит слова Тикнизяна сайт Федерации футбола Армении.

Футболист вызван на матч национальной команды с Турцией, который состоится в рамках квалификации на Евро-2024. Отметим, что ранее игрок выступал за юношескую и молодёжную сборные России. На молодёжном чемпионате Европы в 2021 году он провёл три матча на групповом этапе, в которых забил один гол.