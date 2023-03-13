Хосеп Гвардиола рассказал, какое у «Арсенала» преимущество перед «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о лондонском «Арсенале», являющемся соперником для горожан за победу в чемпионате Англии.

«Арсенал» давно не выигрывал английскую Премьер-лигу, это даёт команде импульс, чтобы вырывать очки в добавленное к матчу время. Это то, что есть у «канониров», но нет у нас, потому что мы выигрывали АПЛ за последние годы чаще», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

В 27 матчах АПЛ «Арсенал» набрал 66 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Манчестер Сити» (61) — второй. Команды уже провели оба очных матча в турнире. Отметим, что тренирует «Арсенал» Микель Артета, долгое время входивший в тренерский штаб Гвардиолы в «Манчестер Сити».

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