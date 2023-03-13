Источник: Россия сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии

Сборная России сыграет в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года, информирует «Матч ТВ». Эту информацию подтвердил и пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев. Таджикская сборная также примет участие в турнире.

«Сборная России примет участие в первом чемпионате Центральноазиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдёт с 9 по 21 июня этого года», — приводит слова Салиева «Матч ТВ».

Отмечается, что своё подтверждение для участия в чемпионате CAFA – 2023 среди национальных сборных дали все шесть членов футбольной ассоциации — Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Также CAFA пригласила для участия в новом турнире одну из азиатских сборных.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в международных турниров под своей эгидой.