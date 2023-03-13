Футболистка сборной России: пока ждала ответа из Англии, думала завершить карьеру

25-летняя футболистка «Динамо» Марина Фёдорова объяснила, почему выбрала переход в стан бело-голубых и как чуть не завершила карьеру во время ожидания решения о возможном трансфере в клуб Англии.
«Со мной связывались разные клубы, и я выбрала «Динамо». Пока я ждала ответа из Англии, я думала, что, возможно, вообще завершу карьеру. Но это было что-то психологическое. Я понимаю, что не хочу заканчивать, мне просто нужна была пауза.
Мне понравилось в «Динамо», здесь хороший тренер. Я посмотрела все матчи прошлого сезона: команда старается играть, всё через пас. Здесь много молодых девчонок, будет непросто, но тем интереснее. Это вызов. Мне нравится искренность и человечность как игроков и штаба, так руководства и всех сотрудников», — сказала Фёдорова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ульяне Лукьянченко.
Марина Фёдорова объявила об уходе из «Локомотива» в начале января и только в феврале присоединилась к «Динамо», проведя с командой лишь один сбор.
Полностью интервью с Мариной Фёдоровой читайте на «Чемпионате»:
- 13 марта 2023
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