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«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги

«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и краснодарская «Кубань». Финальный свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева зафиксировал ничейный исход (1:1).

На 38-й минуте Нури Абдоков вывел «Кубань» вперёд. На 84-й минуте Алан Цараев сравнял счёт. На счету игроков «Кубани» три жёлтых карточки: предупреждения получили Нури Абдоков, Георгий Махатадзе и Даниил Родин.

В матче первого круга турнира «Алания» обыграла «Кубань» со счётом 2:1.

Владикавказцы остались на третьем месте Первой лиги, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 16-й строчке. Команда набрала 20 баллов. В следующем туре «Кубань» сыграет с «Велесом», а «Алания» встретится с «Волгой».

Россия - Мелбет Первая лига. 22-й тур
13 марта 2023, понедельник. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
1 : 1
Кубань
Краснодар
0:1 Абдоков – 38'   1:1 Цараев – 84'
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