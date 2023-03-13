«Алания» сыграла вничью с «Кубанью» в матче Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и краснодарская «Кубань». Финальный свисток главного арбитра Рафаэля Шафеева зафиксировал ничейный исход (1:1).
На 38-й минуте Нури Абдоков вывел «Кубань» вперёд. На 84-й минуте Алан Цараев сравнял счёт. На счету игроков «Кубани» три жёлтых карточки: предупреждения получили Нури Абдоков, Георгий Махатадзе и Даниил Родин.
В матче первого круга турнира «Алания» обыграла «Кубань» со счётом 2:1.
Владикавказцы остались на третьем месте Первой лиги, набрав 40 очков. «Кубань» располагается на 16-й строчке. Команда набрала 20 баллов. В следующем туре «Кубань» сыграет с «Велесом», а «Алания» встретится с «Волгой».
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