Игрок «Крыльев» Коваленко рассказал о словах Пиняева после разгромного поражения от ЦСКА

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко ответил на вопрос, что сказал футболистам вошедший в раздевалку самарцев Сергей Пиняев после разгромного поражения команды от ЦСКА (0:4) в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги. В данный момент Пиняев выступает за московский «Локомотив», в который перешёл в декабре 2022 года.

«Он подбодрил нашу команду, сказал, чтобы мы не расстраивались, потому что не каждая игра может хорошо идти. Он всех тепло поприветствовал и пожелал удачи», — приводит слова Коваленко «Матч ТВ».

«Крылья Советов» по итогам 19 туров российского чемпионата занимают 11-е место турнирной таблицы, набрав 20 очков, от зоны стыковых матчей их отделяет одно очко. В следующем туре подопечные Игоря Осинькина встретятся с «Ахматом». Матч пройдёт в Самаре 19 марта, начало – в 16:30 по московскому времени.