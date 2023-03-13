Арбитр Федотов: в моменте с пенальти в ворота «Спартака» не было нарушения

Российский арбитр Игорь Федотов не согласился с решением судьи Владислава Безбородова назначить пенальти в ворота «Спартака» в конце первого тайма матча с «Факелом» (3:2) в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. По мнению специалиста, в этом моменте не было нарушения правил.

«Нарушения не было. Кукуляк показал Безбородову неверные кадры — сверху и в затылок защитника. Главный арбитр посчитал, что голова игрока «Факела» отлетела назад, значит, был контакт. Но надо было показывать с другой камеры, где видно, что борода игрока «Факела» находится над рукавом Пруцева. Для меня это ключевой фактор. Я бы такой пенальти не назначил», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.