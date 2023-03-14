«Америка Минейро» готова взять у «Локомотива» Педриньо, если игрок примет помощь психолога

Президент «Америка Минейро» Маркус Салум заявил о готовности вернуть своего бывшего футболиста Педро Габриэла (Педриньо), который в данный момент отстранён от участия в матчах за «Сан-Паулу» из-за обвинений в домашнем насилии, но при условии прохождения игроком лечения у психолога. Права на футболиста принадлежат московскому «Локомотиву».
«Если требуется помочь Педриньо, то наши двери открыты. Он хороший парень, но ему нужно быть сдержаннее, и это было бы обязательным условием для перехода. Он должен понять, что то, что он сделал, серьёзно, и этого не должно больше произойти.
Если он вернётся, то я хочу, чтобы он прошёл лечение у специалистов. И пусть он будет наказан за свои проступки, если правосудие сочтёт наказание верным. Мы не будем его жалеть, но и не оставим в беде», — приводит слова Салума Globo Esporte.
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