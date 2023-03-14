Эмилиано Мартинес продал на аукционе вратарские перчатки с финального матча ЧМ-2022

Перчатки вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса были проданы на аукционе. Аргентинец играл в них в финальном матче чемпионата мира в Катаре со сборной Франции.
Вратарские перчатки продали за € 42 тыс., деньги переданы в помощь детской онкологической больнице в Аргентине.
«Финалы чемпионата мира играешь не каждый день, эти перчатки особенные для меня. Но лучше помочь детям, если есть такая возможность, чем просто они будут висеть в рамке в моём доме», — приводит слова Мартинеса Buenos Aires Times.
Команда Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 оказалась сильнее французской сборной в серии пенальти. Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали первенство планеты в 1978 и 1986 годах.
Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22:
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