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Эмилиано Мартинес продал на аукционе вратарские перчатки с финального матча ЧМ-2022

Эмилиано Мартинес продал на аукционе вратарские перчатки с финального матча ЧМ-2022
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Перчатки вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса были проданы на аукционе. Аргентинец играл в них в финальном матче чемпионата мира в Катаре со сборной Франции.

Вратарские перчатки продали за € 42 тыс., деньги переданы в помощь детской онкологической больнице в Аргентине.

«Финалы чемпионата мира играешь не каждый день, эти перчатки особенные для меня. Но лучше помочь детям, если есть такая возможность, чем просто они будут висеть в рамке в моём доме», — приводит слова Мартинеса Buenos Aires Times.

Команда Аргентины в финале чемпионата мира — 2022 оказалась сильнее французской сборной в серии пенальти. Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали первенство планеты в 1978 и 1986 годах.

Мартинес потроллил Мбаппе во время празднования победы на ЧМ-22:

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