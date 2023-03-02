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Эмилиано Мартинес: легко уйти в клуб уровня Лиги чемпионов, но я должен «Астон Вилле»

Эмилиано Мартинес: легко уйти в клуб уровня Лиги чемпионов, но я должен «Астон Вилле»
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Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который получил приз лучшему вратарю минувшего года по версии ФИФА, рассказал, почему не уходит из «Астон Виллы».

«Я хочу достичь чего-то, что никому недоступно. Вы знаете, что легко уйти сейчас в клуб, играющий в Лиге чемпионов. Кажется, всё просто. На самом деле, это настоящий вызов для меня. Победа на чемпионате мира для Аргентины после 36 лет отсутствия побед на турнире. Теперь я должен отдать что-то «Астон Вилле».

Я создан для испытаний, для того чтобы не всегда иметь лёгкий выход. И у нас есть один из лучших тренеров по части побед в Европе. Так что я готов принять вызов», — цитирует игрока Goal.com.

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