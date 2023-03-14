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Баранник сравнил выступления «Спартака» и «Зенита» во второй части сезона РПЛ

Баранник сравнил выступления «Спартака» и «Зенита» во второй части сезона РПЛ
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Бывший российский футболист Дмитрий Баранник прокомментировал игру «Спартака» и «Зенита» в первых двух турах после возобновления чемпионата России.

«Многие считают, что «Спартак» сейчас играет в более привлекательный футбол, чем «Зенит»? Я думаю, это оценки на фоне того, что показывал «Спартак» раньше. Долгое время красно-белые играли не очень хорошо, сейчас они показывают другой футбол. «Зенит» уже всех приучил к тому, что играет комбинационно, технично. Многим это «приелось». Хотя было бы странно, если бы «Зенит», имея в своем составе бразильцев, не старался играть в зрелищный футбол. А «Спартак» только начинает свой путь в этом направлении. И очень приятно, что он растет, его игра улучшается.

«Спартак играет гораздо лучше, чем раньше. Это видно и по движению, и по желанию, и по комбинациям. Сейчас команда приближается к тому уровню, на котором должна быть. Это очень хорошо для нашего чемпионата, ему нужна такая конкуренция», — приводит слова Баранника «РБ Спорт».

После 19 туров «Зенит» единолично возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 48 очков. «Спартак», в свою очередь, находится на втором месте, набрав 40 очков.

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