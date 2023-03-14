Комличенко: играть с Ираном будет интересно, а с Ираком вообще супер

Нападающий сборной России и «Ростова» Николай Комличенко высказался о предстоящих матчах национальной команды.
«Что говорит главный тренер Валерий Карпин? Ничего. Про сборную не общались вообще. До этого говорили о матче с «Пари Нижний Новгород» в чемпионате, сейчас — о матче в Кубке.
С Ираном точно будет интересно, они же на Чемпионате мира играли. А с Ираком вообще супер — мы же давно не играли дома при своих болельщиках. Уверен, будет классная атмосфера на стадионе. Очень хочу сыграть за сборную, это желание на 200%. Для начала только надо попасть в окончательный состав, а уже потом думать о голах. А то я сейчас рассказываю, а если не попаду?» – приводит слова Комличенко «Матч ТВ».
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что сборная страны по футболу обсуждает возможность участия в товарищеском турнире в Азии.
- 14 марта 2023
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