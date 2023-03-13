Сборную России ждут на международном турнире! Есть маленький шаг в сторону Азии

Сборная России делает маленький шаг в сторону Азии: летом наша команда может принять участие в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA). Эту информацию подтвердили «Матч ТВ» в федерации футбола Таджикистана.

Что за CAFA?

Central Asia Football Assosiation, или же футбольная ассоциация Центральной Азии, – это подразделение в Азиатской футбольной федерации, контролирующее футбол именно в этом регионе. В него входят федерации Афганистана, Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Субфедерация была создана по инициативе Ирана, который ранее входил в одну ассоциацию со странами Ближнего Востока: решение об отсоединении было принято по причине разногласий с рядом арабских представителей.

Функционировать ассоциация начала в январе 2015 года.

Что за турнир?

Сборные-члены субфедерации обычно проводят турниры под эгидой CAFA для мужских молодёжных сборных и женских команд. Так, в 2019 году в Душанбе и Гиссаре соревновались олимпийские женские сборные U23 (победили девочки из Узбекистана) и мужские сборные U19. В 2020-м проводили чемпионат по футзалу, в 2021-м соревновались ребята из команд U15, а в прошлом году состоялись турниры сразу для нескольких возрастов: U14, U16 и U19. Чемпионаты в первую очередь направлены на обмен опытом, поэтому проводятся как товарищеские, хотя юношам и девушкам всё равно вручают кубки и выдают медали.

Турнир в Таджикистане Фото: fft.tj

Среди основных национальных команд чемпионаты ещё не проводились – этим летом пройдёт первый.

С кем сыграет Россия?

В новом турнире своё участие подтвердили все члены субфедерации. Получается, нас ждут матчи с Таджикистаном, Ираном, Узбекистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном и Афганистаном.

Это товарищеский турнир?

Да. Поэтому сборная России и сможет принять в нём участие – по нашей информации, нас туда просто пригласили.

Валерий Карпин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда он состоится?

С 9 по 21 июня. И в этом главная загвоздка: турнир накладывается на финал Кубка России (11 июня). Так что не факт, что мы точно поедем в Азию – тут переговоры ещё продолжаются. Это подтвердили в РФС.