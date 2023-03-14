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«Счёт не отражает ситуации на поле». Слуцкий — про поражение «Сочи» 0:4 от «Оренбурга»

«Счёт не отражает ситуации на поле». Слуцкий — про поражение «Сочи» 0:4 от «Оренбурга»
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Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий не считает счёт матча между «Сочи» и «Оренбургом» (0:4) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги закономерным по игре.

«Что произошло с «Сочи»? Ничего. Они прессинговали, имели моменты. «Оренбург» забил четыре мяча при показателе xG 1.13, у «Сочи» — 1.16. Если мы просто обсуждаем счёт, то должны сказать: «Оренбург» — молодцы, «Сочи» — не молодцы». Если обсуждаем игру, то такой счёт никак не должен был происходить. «Сочи» играл с огромным преимуществом в первом тайме, имел моменты, прессинговал.

Пока «Оренбург» не сообразил, что нужно выходить через левого защитника, у них ничего не получалось. Голы посмотрите какие: 84 рикошета, дальний удар. По мне, результат матча абсолютно не соответствует тому, что мы увидели на футбольном поле», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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