Глава судей РПЛ объяснил, почему назначили пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Факелом»

Глава департамента судейства Павел Каманцев рассказал, почему в матче «Спартак» — «Факел» (3:2) в 19-м туре Российской Премьер-Лиги был назначен пенальти в ворота московской команды.

«Как принималось решение по Пруцеву. Женя Кукуляк входит в проверку, изначально ему решение Безбородова нравилось с определённых ракурсов, которые были в трансляции. Кажется, что Пруцев просто выставляет руку, а Квеквескири, скорее всего, в него врезается и это встречное движение.

Кукуляк, по всем правилам, берёт другие камеры и видит минимальное движение с амплитудой. Она могла составлять 20 см, но она была. Движение в уровень подборка-шеи есть. Когда он видит ударную амплитуду, как VAR себя может повести? Что для него в этой ситуации становится неочевидным? Игроку в лицо попали, мы не можем определить, насколько сильно», — сказал Каманцев во время прямого эфира на YouTube-канале «Коммент.Шоу».