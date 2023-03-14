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Экс-игрок сборной Узбекистана: присутствие России повысит уровень азиатского турнира

Экс-игрок сборной Узбекистана: присутствие России повысит уровень азиатского турнира
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Бывший полузащитник сборной Узбекистана Ильяс Зейтуллаев отреагировал на новость об участии сборной России в первом чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA), который пройдёт в июне 2023 года. Участниками турнира также станут национальные команды Ирана, Афганистана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

«Конечно, присутствие сборной России повысит уровень турнира. Такие команды, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, от этого могут только выиграть в плане развития футбола. Мы знаем, что у сборной России есть чему поучиться. У нее высокий уровень. Для наших стран это будет возможность обменяться разными методами, инновациями. Мое личное мнение, это было бы здорово, — отметил Ильяс Зейтуллаев.

Россия будет фаворитом турнира? Думаю, что да. Есть еще Иран – команда, у которой всегда были талантливые футболисты. Узбекистан будет бороться за хорошие места. После прибытия Шомуродова в Италию молодежь еще больше влюбилась в футбол.

Сильные соперники порой повышают твой уровень. Если мы говорим о развитии футбола, то ты не можешь всегда играть со слабыми соперниками или командами твоего уровня. По-другому не бывает. Думаю, что это будет полезно для нашего футбола», — приводит слова Зейтуллаева «РБ Спорт».

Сборная России однажды уже играла в товарищеском турнире. И даже выиграла его! Сборная России однажды уже играла в товарищеском турнире. И даже выиграла его!
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