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«Должны платить, если хотим уважения». Слова руководителя «Барсы» в 2003 году про судей

Вице-президент «Барселоны» Сандро Росель, занимавший этот пост при первом президентском сроке Жоана Лапорты, в 2003 году рассказал Совету директоров, что клуб выплачивает деньги вице‑президенту судейского комитета страны Энрикесу Негрейре. Его слова передаёт AS со ссылкой на Cadena SER.

«Если мы хотим, чтобы они продолжали нас уважать, то должны платить», — так Росель объяснил причину выплат Негрейре.

По сведениям источника, Росель объяснил совету директоров, что эту систему они унаследовали от предыдущего президента «Барселоны» Жоана Гаспара. Росель также посоветовал увеличить выплаты Негрейре, чтобы клуб продолжали уважать.

Жоан Лапорта, который вновь занимает пост президента «Барселоны», подобной версии не придерживается, а считает, что репутацию клуба пытаются подорвать.

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