«Мы должны были выигрывать». Хавбек «Кубани» Абдоков — о ничьей с «Аланией»

Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков, забивший гол в ворота «Алании» (1:1) в матче 22-го тура Мелбет Первой лиги, поделился впечатлениями от игры.

«Очень обидная для нас ничья. Однозначно мы потеряли важные два очка. Играли весь первый тайм с ощутимым преимуществом. После перерыва уже при счёте 1:0 имели все шансы, чтобы забить второй гол и спокойно доводить матч до победы. К сожалению, сделать этого не получилось. Понятно, что это была игра с одним из лидеров чемпионата, ничья тоже неплохой результат, но по тому как складывалась встреча, мы должны были выигрывать.

Как могу прокомментировать свою результативность в нынешнем сезоне? Сложно сказать с чем это связано. Пока все складывается удачно, благодарен партнёрам за то что создают моменты. Все мои голы это результат общих усилий, но самое главное это набранные очки для команды. Нужно исправлять наше турнирное положение», — сказал Абдоков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В нынешнем сезоне на счету 22-летнего Абдокова семь голов и одна результативная передача в 22 матчах Первой лиги.