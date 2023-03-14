Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу, назвавшим его учителем в банном деле

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее форвард признался, что обожает русскую баню, а экс-капитан красно-белых был его учителем в этом деле.

Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу из бани. Видеоролик:

«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось моё парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский, вижу, что ты становишься русским всё больше и больше, всё больше любишь баню. Ты стал ещё больше забивать, брат, давай продолжай, парься. Ещё как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», — сказал Глушаков в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Денис Глушаков и Квинси Промес вместе играли за «Спартак» с 2014 по 2018 год.