Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу, назвавшим его учителем в банном деле
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Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков обратился к нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Ранее форвард признался, что обожает русскую баню, а экс-капитан красно-белых был его учителем в этом деле.
Денис Глушаков обратился к Квинси Промесу из бани. Видеоролик:
«Мой брат, Промес. Рад, что тебе понравилось моё парение, и ты продолжаешь не нарушать традицию. Ты сказал, что уже русский, вижу, что ты становишься русским всё больше и больше, всё больше любишь баню. Ты стал ещё больше забивать, брат, давай продолжай, парься. Ещё как-нибудь я тебя попарю. Давай, мой друг. Обнимаю, мне тебя не хватает», — сказал Глушаков в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.
Денис Глушаков и Квинси Промес вместе играли за «Спартак» с 2014 по 2018 год.
Новость по темеКвинси Промес: обожаю русскую баню. Глушаков был моим учителем
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