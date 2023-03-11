Квинси Промес: обожаю русскую баню. Глушаков был моим учителем

Нападающий «Спартака» Квинси Промес признался, что в России полюбил баню.

«Есть ли что-то любимое русское? Обожаю баню, расслабляться там. Российская традиция, которая мне нравится. Глушаков был моим учителем в этом деле», — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Квинси Промес перешёл в «Спартак» из «Твенте» в августе 2014 года. Отметим, что в период с 2018 по 2021 год 31-летний футболист выступал за «Аякс» и «Севилью». В феврале 2021-го Промес вернулся в «Спартак», его соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года. Всего за красно-белых нападающий в 204 матчах забил 101 мяч и отдал 50 результативных передач.

«Спартак» в 19 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице второе место. Лидером соревнований является «Зенит» (45), у которого матч в запасе.