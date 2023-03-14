«Порту» — «Интер»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 14 марта, на стадионе «Драгау» в Порту состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Местный «Порту», уступивший в выездном матче в Милане «Интеру» со счётом 1:0, постарается отыграться в домашнем матче. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Победу в первом матче «Интеру» принёс точный удар Ромелу Лукаку на 86-й минуте. «Порту» играл в меньшинстве с 78-й минуты, когда вторую жёлтую карточку получил полузащитник Отавио. Параллельно этому матчу на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере пройдёт ответная игра между «Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» (Первая встреча — 1:1).

Обслужит матч «Порту» — «Интер» польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком.