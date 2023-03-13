«Порту» — «Интер». Лукаку и Мартинес забудут о неудачах в Серии А

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Порту» – «Интер». Начало – в 23:00 мск. Эксперты «Фонбет» считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех итальянцев оценивается аналитиками коэффициентом 2.65. Поставить на ничью предлагают за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Интер» 14 марта 2023 года

Эксперты «Фонбет» сомневаются, что матч «Порту» – «Интер» получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал больше 2.5 мяча – за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей за регистрацию.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Интер» (14.03.2023)

«Интер» подходит к ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов с «Порту» с минимальным преимуществом. Дома миланцы выиграли 1:0, но, разумеется, это не гарантия прохода в следующий круг. Тем более что дома «Порту» выглядит здорово.

«Интер» выиграл первый матч на «Сан-Сиро» благодаря голу вышедшего на замену Ромелу Лукаку на 86-й минуте. К тому моменту португальцы остались в меньшинстве после удаления Отавио. После этой игры «Порту» провёл три матча в португальской Примейре: дважды выиграл и один раз проиграл. В последнем туре «драконы» обыграли «Эшторил» 3:2.

Лучшие прогнозы на сегодня.

«Интер» же находится не в лучшей форме. В последних трех матчах «нерадзурри» выиграли один раз и дважды проиграли. На выходных «Интер» сенсационно проиграл «Специи» 1:2. Да, конечно, миланцы держали в уме матч с «Порту», но всё равно класс команд несопоставим.

Симоне Индзаги вряд ли может рассчитывать на Милана Шкриньяра и Хоакина Корреа. Сержиу Консейсау придётся обойтись без Эванилсона и удалённого в первой игре Отавио.

Нужно отметить, что «Интер» не очень хорошо играет на выезде в этом сезоне. В гостях у итальянцев шесть побед, три ничьих и сразу семь поражений. 25 голов забито и 29 пропущено. Откровенно плохие цифры для команды такого уровня. «Интер» выиграл только один выездной матч из трёх на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Однако «Интер» хорошо играет в Лиге чемпионов и имеет преимущество в один гол перед вторым матчем. И, кстати, проиграл только одну игру из пяти предыдущих матчей с «Порту».

У итальянцев больше опыта, скорее всего, они сыграют прагматично и добьются необходимого результата. Рекомендуем ставку на то, что «Интер» не проиграет. «Фонбет» даёт на этот исход коэффициент 1.50. Скачайте приложение «Фонбет» и получите фрибет 2000 рублей, который можно использовать для ставки на этот или любой другой матч.

Ставка: «Интер» не проиграет за 1.50.

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