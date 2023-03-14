Жерар Пике отреагировал на обвинение в адрес «Барселоны» в подкупе судей

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что ничего не знал о возможном взаимодействии клуба с вице‑президентом судейского комитета страны Энрикесом Негрейрой.
Прокуратура Испании доказала, что в период с 2001 по 2018 год каталонцы заплатили Негрейре свыше €7,3 млн. В клубе заявляют, что эти деньги были направлены на оплату судейских отчётов, а не для подкупа арбитров.
«Футболисты ничего не знали. Думаю, эти отчёты были нужны больше для тренерского штаба. У игроков не было никакой информации. Я не встречался с Негрейрой или с его сыном. Уверен, что клуб не подкупал судей. Если вы хотите это сделать, то проще сделать это с чёрным налом, чем идти к вице-президенту. Это не имеет никакого смысла. Проще остаться с судьёй наедине и отдать ему конверт», — приводит слова Пике Sport.es. со ссылкой на Rac1.
Пике не сдержал слез во время замены в прощальном матче. Видеоролик:
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